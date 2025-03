Nier Automata ha rianimato l'industria videoludica giapponese e donato libertà agli sviluppatori

Le parole di Yoshida su Nier Automata

Yoshida spiega che quando all'estero i giochi di successo hanno iniziato a imitare i grandi film di Hollywood e a diventare più realistici - pensate a GTA o The Last of Us dell'era PS3/360 - anche alcuni sviluppatori giapponesi hanno iniziato a creare giochi pensati per "palati leggermente stranieri".

"Credo che [il director di Nier Automata] Yoko Taro l'abbia realizzato senza pensare se avrebbe venduto o meno all'estero", ha dichiarato Yoshida, secondo una traduzione dell'utente Genki. "Da lì è diventato chiaro che i creatori giapponesi stavano facendo 'cose giapponesi' e che quelle cose vendevano all'estero. Tutti se ne sono resi conto con Nier".

Yoshida ha quindi assistito a un cambiamento negli sviluppatori giapponesi che si sono sentiti liberi di smettere di imitare le tendenze globali. "Credo che l'industria dei videogiochi giapponese si sia rianimata dopo Nier, tanto che direi che è stata prima di Nier e dopo Nier", ha continuato. VI

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Di recente sono intervenuti sull'argomento anche altri creatori famosi, in particolare il creatore di Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, che ha affermato che "i giapponesi dovrebbero continuare a perseguire le cose che piacciono ai giapponesi" piuttosto che "realizzare opere americanizzate".