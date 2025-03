YouTube Shorts aggiorna il conteggio delle views: ogni avvio vale una visualizzazione

A partire dal 31 marzo 2025, YouTube cambierà il modo in cui vengono conteggiate le visualizzazioni sui Shorts , allineandosi al sistema già adottato da TikTok e Instagram. Con questo aggiornamento, ogni avvio o ripetizione automatica di un video Shorts sarà considerata a tutti gli effetti una view, anche se l'utente scorre via dopo pochi istanti. Una novità importante che potrebbe aumentare visibilmente i numeri di molti creator.

YouTube ha spiegato che questa modifica serve a fornire una rappresentazione più fedele della portata reale dei contenuti Shorts , specialmente per chi pubblica su più piattaforme e si confronta quotidianamente con le dinamiche di TikTok e Instagram. Fino a oggi, infatti, YouTube contava una visualizzazione solo dopo che l'utente aveva guardato un video per una certa durata - una soglia che non era chiaramente comunicata e che spesso rendeva difficile il confronto con altri social.

L'algoritmo resta ancorato all’engagement

Nonostante l'adozione del nuovo metodo di conteggio, YouTube ha voluto precisare che continuerà a tracciare anche le visualizzazioni "standard", cioè quelle in cui l'utente resta sul video abbastanza a lungo da dimostrare un reale interesse. Questa metrica sarà ancora il riferimento per determinare i guadagni dei creator e l'idoneità al Programma Partner di YouTube. In altre parole, i soldi si faranno ancora con le view vere, non solo con quelle fugaci.

YouTube Premium su smartphone

La doppia modalità di analisi sarà visibile all'interno della dashboard analytics, dove i creator potranno distinguere tra le nuove visualizzazioni totali e le view ingaggiate. Una distinzione che mira a offrire più trasparenza senza penalizzare chi produce contenuti realmente coinvolgenti.

Il nuovo conteggio porterà numeri più alti e statistiche più allettanti, soprattutto agli occhi dei potenziali partner commerciali. Su piattaforme come TikTok e Instagram, ogni semplice avvio conta come visualizzazione, e YouTube - pur mantenendo un modello più rigoroso per monetizzazione - ha deciso di non restare indietro in termini di visibilità percepita. Per chi lavora nel mondo dei contenuti brevi, questo significa più opportunità per dimostrare la propria audience reale.