Il film del gioco horror The Exit 8 si mostra con un primo trailer: vi spaventa?

Alle volte basta poco per poter realizzare un videogioco di qualità e The Exit 8 lo ha dimostrato. L'opera giapponese di genere horror ha convinto un po' tutti, al punto tale da spingere anche dei produttori a realizzare un film.

Ora, possiamo vedere come sarà la pellicola grazie a un primo trailer che conferma che sarà disponibile il 29 agosto in Giappone. Una data internazionale non è nota.