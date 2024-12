Nel 2025 potrebbe essere annunciato il seguito di NieR: Automata

La testata 4Gamer.net ha pubblicato la sua tradizionale raccolta di interviste con alcuni prestigiosi sviluppatori giapponesi, che esprimono i loro propositi per l'anno che sta per arrivare, nel caso il 2025. Tra questi è intervenuto anche il producer Yosuke Saito , che ha parlato del seguito dell'action 3D NieR: Automata , titolo cui ha lavorato insieme a Yoko Taro.

Annuncio in arrivo?

Più precisamente, Saito ha detto: "Il 2025 sarà un anno importante, poiché segnerà il 15° anniversario della serie NieR, quindi mi piacerebbe fare qualcosa per l'occasione! Cosa dovremmo fare... forse qualcosa legato al prossimo gioco o a sviluppi correlati... Ho ascoltato le aspettative dei fan. È un po' complicato, però... Detto questo, dato che probabilmente svolgerò meno lavoro diretto come producer, vi sarei grato se poteste aspettare con pazienza ciò che è in arrivo."

Insomma, Saito ha aperto alla possibilità che venga svelato qualcosa del seguito di NieR: Automata, in occasione del quindicesimo anniversario della serie NieR. Naturalmente non c'è niente di sicuro, visto che si tratta soltanto dei suoi propositi e che la decisione di svelare o meno il gioco sarà presa dall'editore, ma, considerando quanto gli sviluppatori giapponesi sono riservati sui loro progetti, una simile apertura appare significativa e lascia intravedere uno spiraglio per l'apparizione del gioco nel corso di qualche evento.

Proprio ieri si è appreso che NieR: Automata ha superato un altro traguardo di vendite nel corso del 2024.