La grafica di South of Midnight è stata creata in collaborazione con degli esperti di stop-motion

Compulsion Games ha rivelato che la grafica di South of Midnight è stata realizzata in collaborazione con Clyde Henry Productions, uno studio canadese esperto nelle animazioni in stop-motion.

"Lo stile artigianale è stato applicato a ogni elemento del gioco: c'è qualcosa di vivo e pulsante in questa soluzione e credo che molte persone riescano a percepirlo", dice la art director Whitney Clayton nel breve video diario che potete vedere qui sotto.

"Dunque ci è sembrata la cosa più appropriata, per questa storia dark fantasy ambientata nel profondo sud, disporre di uno stile quasi organico e naturale. Dovevamo immaginare un approccio in cui ogni cosa veniva enfatizzata, che presentasse anche delle piccole imperfezioni."

"Per questo abbiamo visitato uno studio di Montreal specializzato nello stop-motion, Clyde Henry Productions, che possiede un tocco davvero speciale, caratterizzato da una sorta di oscura inquietitudine che volevamo fosse presente in South of Midnight."