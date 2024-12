Svelato il momento del giorno di massimo utilizzo di PlayStation Portal

L'ora del giorno di massimo utilizzo di PlayStation Portal , un controller wireless di PlayStation 5 con schermo integrato che consente di giocare in streaming locale (presto anche in cloud tramite un aggiornamento dedicato) i giochi della console di ultima generazione, è verso le 21:00. A svelarlo è stata Sony stessa parlando con Stephen Totilo, giornalista di Game File.

Si gioca in mobilità

I possessori di PlayStation Portal amano giocare di notte? Wakai ha un'altra spiegazione, in realtà, per questa coincidenza: "Questo può suggerire uno scenario in cui gli utenti giocano prima sulla loro console, quindi passano a PlayStation Portal per giocare in un'altra stanza, con il resto della famiglia che va a usare la TV."

Una foto di Hiromi Wakai

Nella stessa intervista, Wakai ha anche confermato che Sony aveva previsto da subito lo streaming cloud per Portal, senza la necessità di collegarsi a una console accesa: "L'opzione dello streaming cloud dei giochi è sempre stata nei nostri piani sin dalle prime fasi di sviluppo di PlayStation Portal. Dopo il lancio, abbiamo ascoltato molti dei nostri utenti che desideravano il supporto per lo streaming di giochi dal cloud e, naturalmente, essendo anche noi giocatori, abbiamo provato la stessa esigenza."

Comunque, Wakai ha anticipato che ci sarà una graduale espansione delle funzionalità di Portal, con Sony che si muoverà in base alle reazioni della comunità agli aggiornamenti in beta.

Infine, ha svelato che chi possiede PlayStation Portal tende a giocare di più di chi non ce l'ha. Il motivo è che gli acquirenti erano già più coinvolti rispetto ad altri.