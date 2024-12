Il nuovo controller Xbox torna a mostrarsi in un brevetto che rivela dettagli inediti

Il nuovo controller Xbox, nome in codice Sebile, è comparso nuovamente all'interno di un brevetto che sembra lasciare poco spazio ai dubbi, e che rivela alcuni dettagli inediti sul dispositivo a cui Microsoft pare stia lavorando.

Stando al documento, il peculiare design del "controller con i pantaloni" ha un motivo preciso, in quanto i terminali neri delle impugnature includeranno i motori aptici in grado di inviare impulsi ad "alta risoluzione" all'utente durante il gioco.

Il brevetto, in particolare, descrive come gli impulsi e le vibrazioni del nuovo controller Xbox possano essere regolati al fine di mimare un'ampia varietà di suoni e movimenti, attivandosi in maniera indipendente rispetto al dispositivo.

Naturalmente i motori aptici saranno capaci anche di garantire la piena compatibilità con le precedenti esperienze, così da alleggerire il lavoro degli sviluppartori in tal senso: non sarà necessario il loro intervento perché tutto funzioni correttamente.