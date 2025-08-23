Lo sviluppo di Resident Evil Code: Veronica Remake sembra procedere alla grande

Secondo quanto riportato dal noto leaker Dusk Golem, lo sviluppo del remake di Resident Evil Code: Veronica procede alla grande e il progetto vanterebbe un livello qualitativo paragonabile a quello dello straordinario rifacimento di Resident Evil 4.

"I lavori sul remake di Code: Veronica vanno davvero alla grande, da quello che ho sentito: siamo a livelli qualitativi simili a quelli di Resident Evil 4, il che è curioso visto che molte persone coinvolte sono le stesse", ha scritto il leaker.

"Lo sviluppo sta procedendo così bene che il progetto è addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia interna, e il team ha molta fiducia in ciò che sta realizzando", ha continuato Dusk Golem, per poi illustrare alcuni curiosi retroscena.

"Per chi non lo sapesse, nel corso del 2020 lo sviluppo del remake di Resident Evil 4 è passato da M-Two, che era lo studio principale, alla Divisione 1 di Capcom", ha scritto Dusk Golem.

"Questo cambio avrebbe potuto causare ritardi, ma il team ha fatto un lavoro incredibile, al punto che non c'è stato bisogno di rimandare l'uscita rispetto ai piani originali: hanno semplicemente lavorato sodo fino a rifinire al meglio le varie aree."