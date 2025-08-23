7

Lo sviluppo di Resident Evil Code: Veronica Remake sembra procedere alla grande

Stando a quanto riportato dal noto leaker Dusk Golem, i lavori sull'atteso remake di Resident Evil Code: Veronica procedono molto bene e c'è di che essere entusiasti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/08/2025
Claire e Chris Redfield in Resident Evil Code: Veronica
Resident Evil Code: Veronica
Resident Evil Code: Veronica
News Video Immagini

Secondo quanto riportato dal noto leaker Dusk Golem, lo sviluppo del remake di Resident Evil Code: Veronica procede alla grande e il progetto vanterebbe un livello qualitativo paragonabile a quello dello straordinario rifacimento di Resident Evil 4.

"I lavori sul remake di Code: Veronica vanno davvero alla grande, da quello che ho sentito: siamo a livelli qualitativi simili a quelli di Resident Evil 4, il che è curioso visto che molte persone coinvolte sono le stesse", ha scritto il leaker.

"Lo sviluppo sta procedendo così bene che il progetto è addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia interna, e il team ha molta fiducia in ciò che sta realizzando", ha continuato Dusk Golem, per poi illustrare alcuni curiosi retroscena.

I remake di Resident Evil Zero e CODE: Veronica si faranno? Leaker riconferma, ma dà una brutta notizia I remake di Resident Evil Zero e CODE: Veronica si faranno? Leaker riconferma, ma dà una brutta notizia

"Per chi non lo sapesse, nel corso del 2020 lo sviluppo del remake di Resident Evil 4 è passato da M-Two, che era lo studio principale, alla Divisione 1 di Capcom", ha scritto Dusk Golem.

"Questo cambio avrebbe potuto causare ritardi, ma il team ha fatto un lavoro incredibile, al punto che non c'è stato bisogno di rimandare l'uscita rispetto ai piani originali: hanno semplicemente lavorato sodo fino a rifinire al meglio le varie aree."

Una serie impegnativa

Capace finora di superare i 167 milioni di copie vendute, la serie di Resident Evil è straordinariamente popolare e ciò comporta per forza di cose un'attenzione particolare e controlli di qualità piuttosto severi da parte di Capcom.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Di solito i giochi di Resident Evil richiedono più tempo perché vengono create diverse versioni delle aree, valutando se siano buone, se vadano rifatte, scartate o rielaborate per integrarle meglio nel complesso. A volte capita persino che il progetto venga completamente resettato", ha spiegato Dusk Golem.

"Code Veronica, a quanto pare, sta andando benissimo."

#Rumor
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo sviluppo di Resident Evil Code: Veronica Remake sembra procedere alla grande