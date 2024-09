I remake di Resident Evil Zero e CODE: Veronica si faranno? Leaker riconferma, ma dà una brutta notizia

Ricordiamo che Capcom non ha ancora annunciato i remake di Resident Evil Zero o CODE: Veronica, ma lo scorso dicembre ha confermato di avere in programma altri remake del franchise. La maggior parte delle persone contava sul fatto che Resident Evil 5 sarebbe stato il prossimo e si vociferava anche che Resident Evil 1 fosse in lizza, ma Dusk Golem ha precedentemente respinto entrambe le affermazioni.

Capcom da anni sembra prendere ottime decisioni per la maggior parte dei suoi videogiochi e in particolar modo la saga di Resident Evil sta ottenendo responsi positivi sia da parte della stampa che dal pubblico. Il franchise è attivo sia grazie a nuovi capitoli che grazie a remake dei giochi più vecchi. Parlando proprio di questi, ora un noto leaker - Dusk Golem aka AestheticGamer - ha detto la propria riguardo a ciò che ci aspetta. Precisamente, ha commentato che tipo di remake saranno quelli di Resident Evil Zero e CODE: Veronica .

Le parole del leaker di Resident Evil

Parlando su Discord, Dusk Golem, che ricordiamo era la persona che aveva originariamente fatto trapelare che i remake erano in produzione prima che la notizia fosse corroborata da IGN USA, ha rivelato che Resident Evil 4 Remake è una sorta di "gioiello della corona" per Capcom e ha chiarito che forse dovremmo tenere sotto controllo le nostre aspettative per i prossimi remake.

Una scena di Resident Evil Village: Shadows of Rose

Più precisamente, Dusk Golem ha detto che: "Capcom non ha in programma un remake così 'ambizioso' come Resident Evil 4. Per molti versi, quello è stato il gioiello della corona dei remake e il più impegnativo da affrontare in termini di scala, portata e aspettative".

Non crediamo che questo significhi che i prossimi remake saranno pessimi giochi, ma semplicemente che non possiamo aspettarci grandi modifiche alle opere. Parlando della saga e di remake, vi segnaliamo anche che Shinji Mikami vorrebbe realizzare il remake del gioco che ha ispirato Resident Evil.