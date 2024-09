La Guardia di Finanza ha fermato un traffico di retro-console false da €47 milioni

Si potrebbe pensare che i videogiochi e le console falsificate siano un retaggio del passato e che oggi giorno questo tipo di prodotti non vengano realmente creati e commerciati, soprattutto in nazioni come la nostra. Non è però così, come dimostra un recente avvenimento.

La Guardia di Finanza italiana ha dichiarato di aver arrestato con successo un giro specializzato nell'importazione di console per videogiochi vintage contraffatte dalla Cina. Secondo le autorità italiane, le migliaia di console contraffatte contenevano anche milioni di videogiochi popolari degli anni '80 e '90.