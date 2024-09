L'uscita di Enotria: The Last Song è stata anticipata su PC, ecco quando sarà disponibile

A proposito di anticipi, come avrete notato non abbiamo pubblicato la recensione di Enotria: The Last Song oggi, a scadenza di embargo, e il motivo è molto semplice: il codice ci è stato recapitato solo pochissimi giorni fa e ci servirà dunque un po' di tempo in più per poter completare la campagna e scrivere la nostra analisi.

Si tratta, non a caso, della data di inizio dell'accesso anticipato per chi ha prenotato il gioco su PS5 : lo studio ha pensato fosse giusto mettere anche i giocatori PC sullo stesso piano e consentire loro di godere di questa esperienza con 48 ore di anticipo.

Jyamma Games ha annunciato che l'uscita di Enotria: The Last Song è stata anticipata su PC : al fine di premiare gli utenti Steam, il team italiano ha deciso di rendere disponibile il suo soulslike due giorni prima, il 17 settembre.

Gli orari di sblocco fanno però sorgere qualche dubbio

Come detto, il comunicato di Jyamma Games parla di una data di uscita anticipata al 17 settembre su Steam, laddove invece su Epic Games Store il lancio di Enotria: The Last Song resterà fissato al 19 settembre, come stabilito in precedenza.

Gli orari di sblocco di Enotria: The Last Song

Tuttavia l'infografica pubblicata dal team italiano, che riporta i vari orari di sblocco nei diversi paesi, parla di un lancio su Steam fissato non al 17 bensì al 16 settembre, a partire dalle 18.00.

Speriamo di scoprire presto quali siano esattamente i riferimenti per il lancio di Enotria: The Last Song su PC, e naturalmente vi diamo appuntamento a breve con la nostra recensione del gioco.