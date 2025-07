Enotria: The Lost Song, il souls-like tutto nostrano è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta interessante e allettante che prevede uno sconto del 17% sul souls-like tutto italiano, Enotria: The Lost Song, in versione per PS5, che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 29,90€ . Si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link . Oppure accedi al prodotto tramite il box dedicato qui in basso: Enotria: The Lost Song è un titolo che fin da subito ha suscitato enorme curiosità, soprattutto nel pubblico italiano , trattandosi di uno dei progetti videoludici del nostro paese tra i più ambiziosi mai realizzati.

Enotria: The Lost Song, tutti i dettagli

In Enotria, potrai alterare il mondo circostante grazie a tre differenti tipologie di Rift, ognuna capace di trasformare dinamicamente l'ambiente. Usa queste mutazioni per risolvere enigmi, scoprire passaggi nascosti, ottenere vantaggi tattici in battaglia e sopravvivere in un mondo in decomposizione. Sfrutta oltre 120 armi suddivise in 8 classi, 45 magie e 8 modificatori di parry per personalizzare il tuo stile di combattimento.

Enotria: The Lost Song

Personalizza la tua strategia alternando in tempo reale un massimo di tre equipaggiamenti e cambia maschera per adattare i tuoi bonus alle sfide più difficili. Per ulteriori dettagli e maggiori approfondimenti vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Enotria: The Lost Song.