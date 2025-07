Phasmophobia riceverà nuovi elementi di storia attraverso alcuni aggiornamenti, in vista del film

Con un film dedicato in arrivo, gli autori di Phasmophobia hanno evidentemente ritenuto opportuno iniziare a costruire una vera e propria storia per il proprio gioco, che verrà introdotta gradualmente attraverso "elementi di lore" da inserire con alcuni aggiornamenti.

In effetti, Phasmophobia è un gioco che non ha avuto finora un gran bisogno di narrazione: si tratta di un'esperienza multiplayer che si svolge nell'immediatezza dell'azione, con i giocatori immersi in una situazione che non necessita di grandi spiegazioni visto che si gioca soprattutto sulla paura e le emozioni forti e improvvise.

Per costruire l'atmosfera, il gioco utilizza ambientazioni apparentemente quotidiane ma calate in situazioni inquietanti, dalle quali possono scaturire in ogni momento delle presenze in grado di sconvolgere i giocatori.