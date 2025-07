Sempre più bambini instaurano dei legami emotivi con i chatbot: quali sono i rischi e cosa succede?

Secondo un nuovo report dell'organizzazione britannica Internet Matters, i bambini stanno formando legami emotivi con i chatbot basati sull'intelligenza artificiale, come ChatGPT, Google Gemini e Snapchat My AI. Il rapporto, intitolato Me, Myself and AI, ha rilevato che due terzi dei giovani tra i 9 e i 17 anni nel Regno Unito hanno già utilizzato chatbot IA, con un incremento significativo negli ultimi 18 mesi.

L'elemento che, però, rende questo utilizzo in un certo qual modo preoccupante è la tendenza ad instaurare, come detto in apertura, dei legami emotivi e dunque delle vere e proprie relazioni emotive con i chatbot, individuandoli come amici o come dei "soggetti" con cui potersi confidare.