Enotria: The Last Song ha finalmente una data di uscita su Xbox Series X|S, ed è vicinissima

Il percorso che porta Enotria: The Last Song su Xbox è stato a dir poco tortuoso. Questa versione era stata da prima rinviata a data da destinarsi, per poi essere rinconfermata per il lancio al 19 settembre assieme alle versioni PC e PS5, salvo poi subire un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia, tra l'altro pare anche esacerbato da un problema di comunicazione da parte di Microsoft per il processo di pubblicazione che avrebbe causato un ulteriore allungamento delle tempistiche. A ogni modo, l'attesa è finalmente giunta al termine.

Dopo una lunga attesa, Enotria: The Last Song è in dirittura d'arrivo su Xbox Series X|S , con la data di uscita che tra l'altro è praticamente dietro l'angolo. Con un post su X, gli sviluppatori italiani di Jyamma Games hanno annunciato che il loro souls-like sarà disponibile sulle console verdecrociate a partire da domani, giovedì 12 dicembre .

Che cos'è Enotria: The Last Song?

Per chi non lo conoscesse, Enotria: The Last Song è un action GDR di stampo souls-like, anche se gli autori preferiscono definirlo un "Summer Souls", fantasioso termine che negli intenti combina l'oscurità e i pericoli di un tipici di questo genere e la bellezza e l'esperienza di un'estate italiana. Il gioco infatti è ambientato in un mondo ispirato a città e paesaggi meridionali del Bel Paese, differenzionadosi così in maniera sostanziale da altri esponenti del genere.

Nel gioco vestiamo i panni della Maschera del Cambiamento e intraprenderete un'epica missione per liberare liberare il mondo dal "Canovaccio", un'opera eterna e distorta che mantiene tutto in uno stato innaturale. Come da prassi per il genere, troveremo ad attenderci sfide molto impegnative che potremo affrontare facendo affidamento su un vasto numero di armi, armature e abilità differenti per dare vita a combinazioni praticamente infinite di build. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Enotria: The Last Song.