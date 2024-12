Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1 tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop dell'11 dicembre

Le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop continueranno a tenerci compagnia fino a Natale, proponendo ogni giorno degli sconti su giochi e accessori di vario genere. Le offerte di oggi, 11 dicembre, coinvolgono giochi pubblicati da Warner Bros., come Hogwarts Legacy, e titoli LEGO per Nitnendo Switch.

Tra le promozioni più interessanti della giornata troviamo Mortal Kombat 1, al momento in sconto a 19,98 euro per le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Dalle botte da orbi passiamo al magico mondo di Harry Potter, con Hogwarts Legacy in offerta a 29,98 euro per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e a 14,98 euro per quelle PS4 e Xbox One.