Questa peculiare meccanica, unitamente a un arsenale composto da oltre centoventi armi , ognuna caratterizzata da un moveset peculiare, contribuisce a donare all'esperienza di Enotria: The Last Song una grande profondità, specie agli occhi degli appassionati più hardcore.

Enotria: The Last Song, la recensione del soulslike italiano che prova a sfidare FromSoftware

I possessori della console Sony potranno optare anche per la Deluxe Edition , che include diversi contenuti extra: set di skin per armi, set di potenziamenti e oggetti consumabili, artbook e colonna sonora digitale per immergersi ancora più convintamente nelle atmosfere di questo peculiare action RPG.

Jyamma Games ha annunciato che Enotria: The Last Song è disponibile da oggi in edizione fisica su PS5 e Xbox , come conferma lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sotto.

Le novità incluse nell'edizione fisica

Annunciata diverso tempo fa, l'edizione fisica di Enotria: The Last Song include tutti gli aggiornamenti messi a disposizione finora e può dunque vantare fin da subito i numerosi miglioramenti che Jyamma Games ha apportato al gioco, in particolare l'attenzione prestata al ribilanciamento delle armi.

Non è tutto: gli sviluppatori hanno reso le armi comuni più facili da usare, con comandi semplificati e concatenazioni intuitive, introducendo differenze nei movimenti per ogni classe di strumento. Le armi rare, invece, offrono qualche novità in più: alcune possono eseguire azioni aggiuntive oppure infliggere danni elementali in automatico, a seconda del tipo. Sul fronte audio il gioco ha ricevuto un trattamento altrettanto meticoloso: i suoni ambientali delle zone di Falesia Magna e Litumnia sono stati migliorati o aggiunti ex novo, contribuendo a rendere l'atmosfera più viva e coinvolgente. Anche il personaggio di Arlecchino ha ricevuto nuovi effetti sonori per gli attacchi, rendendolo ancora più distintivo.

La colonna sonora è stata infine arricchita con nuove tracce pensate per accompagnare alcuni dei momenti più intensi del gioco, nella fattispecie i boss fight contro Maja, Moretta, Gondolier, Arlecchino e le battaglie elite di Litumnia.