Enotria: The Last Song avrà edizioni fisiche standard e deluxe, annunciate per PS5 e Xbox Series X|S

Enotria: The Last Song avrà delle edizioni fisiche, sia standard che deluxe, curate da Fireshine Games in collaborazione con il team di sviluppo Jyamma Games, in arrivo nella data di uscita fissata il 19 settembre 2024.

L'atteso action RPG in stile souls-like potrà dunque essere acquistato anche in edizione tradizionale con supporto fisico, proposta in due versioni differenti: la Standard è quella classica, mentre la Deluxe si presenta come una versione più ricca, dotata di diversi extra interessanti in tra elementi in-game e aggiunte digitali.

Sia l'edizione fisica standard che la fisica Deluxe di Enotria: The Last Song saranno disponibili contemporaneamente all'uscita digitale del gioco, fissata per il 19 settembre 2024, ma mentre l'edizione standard è per entrambe le console, la Digital Deluxe sarà disponibile solo per PS5.