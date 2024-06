Dragon Ball: Sparking! Zero svela la modalità Allenamento e si basa sui due personaggi che vi aspettate

Bandai Namco spiega che Sparking Zero avrà un sistema di combattimento che propone nuovamente la classica formula da picchiaduro 3D uno contro uno, come i predecessori, così poter muovere i personaggi in totale libertà nell'arena.

Il PS Blog ha pubblicato un nuovo post nel quale ci presenta una delle componenti di Dragon Ball: Sparking! Zero : la modalità allenamento , pensata per i nuovi giocatori e i veterani.

I dettagli sulla modalità di allenamento di Dragon Ball: Sparking Zero

Viene spiegato che la modalità è pensata per mettere in mostra Junior/Piccolo che allena Gohan, con anche una piccola comparsata di Goten nel mezzo. Lo scopo della modalità è ovviamente insegnare i comandi base ai giocatori, ma anche addestrarli all'uso di tecniche intermedie e avanzate per chi vuole esplorare in profondità il sistema di combattimento.

Si può ovviamente decidere da quale livello di allenamento iniziare, apprendendo anche elementi fondamentali del gioco come il volo. Ci sono poi tutorial per comandi speciali come cambiare carattere e le trasformazioni. Le mosse avanzate invece sono legate a combo speciali che, ad esempio, permettono di lanciare il nemico e inseguirlo.

Viene insegnato poi come usare il Ki per muoversi rapidamente nell'arena di battaglia, che si distrugge sotto i nostri colpi. Ci sono poi i contrattacchi e la possibilità di schivare i nemici. Infine, verrà mostrato come usare il Ki per entrare in Sparking Mode che sblocca una mossa speciale per ogni personaggio.

Una volta apprese tutte le mosse, si può imparare come usarle in modo combinato per dare il meglio in battaglia.

Vi lasciamo infine al trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero che svela altri personaggi disponibili al lancio da Z e Super.