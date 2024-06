Tranquilli, Square Enix non abbandonerà gli indie per lavorare solo ai AAA ad alto budget

Le parole del presidente di Square Enix

Come riportato dal giornalista indipendente Michsuzuki, a Kiryu è stato chiesto se l'approccio "qualità più che quantità" del nuovo piano aziendale di Square Enix avrebbe avuto un impatto sui progetti indie. Il dirigente ha quindi risposto: "se definiamo 'giochi indie' come giochi casual, di piccole e medie dimensioni - stiamo lavorando molto anche su quelli. Non posso fare nomi specifici al momento, ma la nostra pipeline di sviluppo non comprende solo produzioni più grandi. Lo sviluppo di giochi indie non deve essere escluso".

La pulizia di un edificio in Powerwash Simulator

Bisogna comunque sottolineare che non si fa menzione dei progetti che in tutta probabilità scompariranno: i medio budget che negli ultimi anni non sembrano aver portato a Square Enix alcun tipo di successo.

Parlando di indie, uno dei grandi successi pubblicati da Square Enix è Powerwash Simulator, che ha superato la quota di 12 milioni di giocatori. Tra i nomi di alto livello pubblicati da Square Enix troviamo invece giochi come Final Fantasy VII Rebirth.