Astro Bot è un peso medio su PS5: svelato lo spazio richiesto su SSD dalla nuova esclusiva

Stando a quanto trapelato online in queste ore, siamo in grado di conoscere lo spazio richiesto su SSD da Astro Bot, con la nuova esclusiva PS5 che si dimostra essere una sorta di "peso medio" con i suoi 66 GB richiesti.

Non è proprio leggero, ma rispetto ad altri colossi che si vedono di questi tempi si tratta di dimensioni piuttosto normali per un titolo tripla A di un certo calibro, e Astro Bot, nonostante provenga da una serie considerata "minore" in termini di dimensioni della produzione, è ora un gioco maggiore per la console Sony, specialmente quest'anno.

D'altra parte, Team Asobi non ha fatto mistero dell'impegno profuso in questo nuovo capitolo: il primo Astro Bot: Rescue Mission era un gioco sperimentale per PlayStation VR, che è presto diventato uno dei migliori in assoluto per la periferica Sony, mentre Astro's Playroom, integrato in tutte le PS5, è più un software per la prova delle varie potenzialità del controller DualSense.