Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero svela altri personaggi disponibili al lancio da Z e Super

Come promesso, Bandai Namco ha pubblicato durante la notte un nuovo spettacolare trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero che svela ulteriori personaggi che andranno a ingrossare le fila del roster del gioco al lancio. Potrete guardare il filmato nel player sottostante.

Il filmato si apre con un acceso scontro tra Jiren e Vegito in forma Super Saiyan, che sfodera la sua iconica abilità della lama di energia. Si prosegue con Trunk del Futuro di Dragon Ball Super e alcuni personaggi "minori", ma con tanto carattere, come Jirobai, Ribrianne, Spopovich, Roasie e Anilaza, a riprova che l'obiettivo di Bandai Namco non è di certo quello di creare un roster tutto a base di Saiyan (e trasformazioni annesse) e super cattivi. Sul finale vediamo Goku nella forma Ultra Istinto "Sign" affrontare Goku Black trasformato in Super Saiyan Rosé.