Dragon Ball: Sparking! Zero, data di uscita, edizioni, prezzi, tutti i personaggi e quello che serve sapere

Sappiamo inoltre che Dragon Ball: Sparking! Zero vanterà un roster di ben 164 lottatori al lancio (trovate la lista completa dei personaggi confermati più sotto). Numero che è destinato ad aumentare grazie al Season Pass , incluso in alcune edizioni e in futuro acquistabile separatamente (al momento non sappiamo a quale prezzo), che include 3 DLC che verranno pubblicati in futuro e comprendono oltre 20 personaggi dal film Dragon Ball Super: Super Hero e Dragon Ball Daima , la nuova serie animata in arrivo durante l'autunno. Questi DLC saranno acquistabili anche separatamente, ma i possessori del Season Pass potranno accedervi con 3 giorni di anticipo rispetto alla loro data di uscita.

Ne parleremo nella sezione dedicata alle varie edizioni acquistabili, ma vi anticipiamo che coloro che acquisteranno la Deluxe, la Ultimate o la Collector's Edition avranno diritto all' accesso anticipato di 72 ore . In pratica, nel loro caso la data di uscita è fissata all'8 ottobre.

Come svelato in occasione del Summer Game Fest di giugno, Dragon Ball Sparking! Zero sarà disponibile nei negozi fisici e digitali a partire dall' 11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam).

Edizioni fisiche, digitali e bonus di prenotazione

Bandai Namco ha già dato inizio ai preorder delle versioni fisiche e digitali di Sparking! Zero in Italia. Di seguito tutti i dettagli in merito a edizioni disponibili, prezzi, contenuti e bonus di prenotazione.

Golden Freezer in Dragon Ball: Sparking! Zero

Edizioni fisiche

L'edizione standard in formato fisico è disponibile al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S. È disponibile anche una versione standard esclusiva di Amazon.it venduta al medesimo prezzo e che include come bonus un set di sticker con Goku Super Saiyan Blu e altri 5 personaggi segreti. C'è poi anche la ricca Premium Collector's Edition, in vendita presso Bandai Namco Store, a questo indirizzo, al prezzo di 209,99 euro per PS5 e Xbox Series e a 199,99 euro per PC (codice Steam). Ecco i contenuti:

Gioco base

Diorama esclusivo che raffigura uno scontro tra Broly e Goku in Ultra Istinto 264 x 174 mm

Steelbook

Segnalibro metallizzato doble face

Carte esclusive: 3 giocabili e 1 carta indicatore energia

Pacchetto miglioramento definitivo, che comprende: Costume con Bastone del potere per Goku (Super) Set voci e gesti 2 sfondi carta giocatore 1 oggetto di personalizzazione che aumenta la capacità combattiva di un personaggio

Bonus edizione definitiva: Evoca Super Shenron

Season Pass (comprende 3 pacchetti a tema Super Hero e Dragon Ball Daima con oltre 20 personaggi giocabili)

Bonus Season Pass, un'evocazione di Shenron e l'accesso con 3 giorni di anticipo ai DLC

La Premium Collector's Edition di Dragon Ball: Sparking! Zero

Edizioni digitali

L'edizione standard in formato digitale è disponibile al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e a 69,99 euro su PC. Saliamo di livello con la Deluxe Edition, in vendita a 109,99 per PS5 e Xbox Series X|S e a 99,99 euro per PC via Steam. Questa versione include:

Il gioco base

Il Season Pass, che comprende 3 pacchetti a tema Super Hero e Dragon Ball Daima con oltre 20 personaggi giocabili

Bonus del season pass: un'evocazione di Shenron e l'accesso con 3 giorni di anticipo ai DLC

3 giorni di accesso anticipato a Dragon Ball: Sparking! Zero (potrete iniziare a giocare l'8 ottobre, anziché l'11)

Infine arriviamo alla Ultimate Edition, venduta a 119,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e a 109,99 euro su PC. Questa edizione include:

Il gioco base

Il Season Pass

I bonus del Season Pass

3 giorni di accesso anticipato al gioco

Pacchetto miglioramento definitivo, che comprende: Costume con Bastone del potere per Goku (Super) Set voci e gesti 2 sfondi carta giocatore 1 oggetto di personalizzazione che aumenta la capacità combattiva di un personaggio

Bonus edizione definitiva: Evoca Super Shenron

Gohan del Futuro in Dragon Ball: Sparking! Zero

Se siete interessati ad acquistare una copia digitale, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Dragon Ball: Sparking! Zero su PlayStation Store per la versione PS5, dell'Xbox Store per quella Xbox Series X|S e di Steam per quella PC.

Bonus di prenotazione

A prescindere da quale edizione e formato sceglierete, prenotando o pre-acquistando Dragon Ball: Sparking! Zero prima della data di uscita, riceverete i seguenti bonus di prenotazione: