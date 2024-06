Dr Disrespect cacciato anche dallo studio Midnight Society da lui fondato, per le pesanti accuse

La questione sarebbe incentrata su alcuni messaggi a sfondo sessuale che Guy Beahm, ovvero lo streamer noto come Dr Disrespect, avrebbe inviato a una persona minorenne tramite la funzione di comunicazione privata su Twitch. In base alla (presunta) accusa, il personaggio in questione avrebbe inviato questi messaggi a una persona minorenne attraverso Twitch Whispers, accordandosi anche per un incontro al TwitchCon.

Continua a far discutere il caso di Dr Disrespect , il celebre streamer che recentemente è finito al centro del dibattito per l'emersione dei presunti motivi che hanno portato alla sua cacciata da Twitch e che ora sembra abbiano portato al suo allontanamento da Midnight Society , lo studio di sviluppo che lui stesso ha fondato.

Il messaggio di Midnight Society

"Venerdì scorso siamo venuti a conoscenza di un'accusa contro uno dei nostri co-fondatori, Guy Beahm aka Dr Disrespect", si legge nel post del team che spiega l'accaduto. "Abbiamo presunto la sua innocenza e ci siamo messi in contatto con le parti coinvolte e, per mantenere i nostri principi e standard come studio e individui, dovevamo agire".



"Per questa ragione, abbiamo chiuso i nostri rapporti con Guy Beahm immediatamente. Sebbene questi fatti siano difficili da ascoltare e anche da accettare, è nostro dovere agire con dignità dalla parte di tutti gli individui coinvolti, specialmente i 55 sviluppatori e le famiglie di questi, oltre alla community di giocatori".

Bisogna sottolineare che, al momento, non ci sono provvedimenti legali a carico di Dr Disrespect e non ci sono comunicazioni ufficiali precise sulla questione, né di fatto prove a suo carico, ma il messaggio di Midnight Society lascia intendere che gli sviluppatori siano venuti a conoscenza di qualcosa di più preciso. In ogni caso, dopo l'uscita di scena da Twitch ora lo streamer ha perso anche il collegamento con la sua iniziativa di sviluppo videoludico.