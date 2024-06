Hades 2 ottiene la Patch 3 con tantissime novità, ora Supergiant si concentra sull'aggiornamento maggiore

Le note ufficiali della Patch 3 di Hades 2 sono veramente estese e vanno a coprire una grande quantità di elementi del gioco: vi rimandiamo al post pubblicato su Steam per prendere visione delle informazioni in forma completa, limitandoci qui ad accennare qualche elemento di queste.

Hades 2 ha ottenuto oggi, 26 giugno, la sua Patch 3 per quanto riguarda gli update con il gioco ancora in accesso anticipato, portando tante novità mentre Supergiant può ora concentrarsi totalmente sull'aggiornamento maggiore in arrivo successivamente, prima dell'uscita della versione definitiva.

Veramente molti cambi al bilanciamento

Tra le tante modifiche effettuate alle armi, emergono particolarmente potenziate le Sister Blades, all'interno dei nuovi bilanciamenti effettuati.

Tuttavia, sono molti gli elementi modificati dalla patch, in tutte le sezioni di Hades 2.

Gli Arcana sono stati modificati in maniera sensibile, tanto che gli sviluppatori consigliano di effettuare un reset dei loadout stabiliti dai giocatori per questi elementi, perché la rielaborazione su questo fronte è stata particolarmente estesa.

In particolare, sono stati modificati Death, The Moon, The Unseen, Dvinity e Origination con diverse variazioni per ognuna, mentre ulteriori rielaborazioni sono state effettuate su Crossoroads Cauldron, ma non solo.

Dopo questa sostanziosa patch, Supergiant ha spostato l'attenzione sull'update maggiore che è previsto più avanti nel corso del 2024, per poi pensare successivamente al lancio della versione 1.0 di Hades 2 e all'uscita dall'accesso anticipato, per la quale tuttavia ci vorrà ancora un bel po' di tempo.