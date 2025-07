Hades 2 ha ricevuto una nuova patch, probabilmente l'ultima prima del lancio in forma definitiva

Questo secondo le parole dello stesso team Supergiant, che ha presentato la piccola patch appena uscita come "probabilmente la nostra patch finale prima del lancio della versione 1.0", facendo ben capire come Hades 2 sia ormai indirizzato all'uscita entro il 2025, seguendo i programmi.

Hades 2 è in accesso anticipato ormai da più di un anno, essendo stato lanciato in tale forma il 6 maggio 2024, ma potrebbe essere ormai vicino al lancio in forma definitiva, considerando che la patch pubblicata nelle ore scorse potrebbe essere l' ultima prima dell'uscita della versione 1.0 .

Ancora nessuna data di uscita, ma dovrebbe essere vicina

Non c'è ancora una data di uscita per Hades 2, ma a questo punto non dovrebbe mancare molto, in base a quanto riferito dal team stesso, e considerando anche il lungo percorso di evoluzione ormai compiuto dal gioco nella sua fase preliminare.

La nuova patch si occupa soprattutto di correzioni minori e bilanciamento, riducendo le possibilità che attacchi consecutivi possano causare lo stordimento e regolando meglio l'incremento di danno che si subisce quando una qualsiasi armatura costruita dall'Hephaestus' Security System comincia a perdere efficacia e pezzi.

Diverse Nocturnal Arms e i loro aspetti sono stati potenziati o attenuati, l'attacco omega delle Lame Sorelle è ora ininterrotto dai nemici e i proiettili speciali omega delle Fiamme Umbre fanno più danni, ma orbitano più lentamente. I proiettili speciali a onda omega del Teschio Argenteo non fanno più barcollare i nemici e il Manto Nero è stato potenziato in diversi aspetti.

Questi sono gli elementi di questo aggiornamento, con le grosse aggiunte sul fronte dei contenuti che sono arrivate invece con l'update precedente, la Patch 9 "Unseen", probabilmente come ultimi arricchimenti generali prima del lancio.

A questo punto attendiamo comunicazioni ufficiali sull'arrivo del gioco in versione 1.0 da parte di Supergiant, che peraltro uscirà su PC e su Nintendo Switch in esclusiva console temporale, prima di giungere su PlayStation e Xbox.