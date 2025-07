Helldivers 2 arriva su Xbox: dopo Microsoft anche Sony è pronta a rompere le barriere delle esclusive console?

Qui vale la pena fare una precisazione, sottolineando proprio il termine "pubblicato". Ad esempio, la serie sportiva MLB The Show, sviluppata da Sony San Diego, è disponibile da anni anche su Xbox e Switch, ma viene distribuita direttamente dalla Major League Baseball - a suggerire un accordo contrattuale volto a garantire la massima diffusione del titolo. Allo stesso modo, Death Stranding è approdato su Xbox solo dopo che Sony ha ceduto i diritti dell'IP a Kojima Productions, e la pubblicazione è stata affidata al publisher italiano 505 Games. Helldivers 2, invece, è un'altra storia: è l'unico gioco ad oggi pubblicato su Xbox da PlayStation Publishing LLC , come confermato direttamente dalla pagina ufficiale dello store Microsoft.

Mentre la community Xbox è ancora scossa da notizie tutt'altro che confortanti - tra licenziamenti interni e progetti cancellati - arriva, con un tempismo decisamente curioso, un annuncio sorprendente: Helldivers 2 sbarcherà su Xbox Series X|S il prossimo 26 agosto. Una data scelta con un certo gusto per l'ironia, visto che coincide con l'arrivo della serie Gears of War su PS5. Ma il dettaglio più interessante è che si tratta, a tutti gli effetti, del primo gioco pubblicato da PlayStation sulle console verdecrociate .

PlayStation pronta ad abbracciare la strategia multipiattaforma di Microsoft?

Si tratta di una differenza all'apparenza sottile, ma potenzialmente cruciale: Helldivers 2 potrebbe rappresentare un vero e proprio precedente. Un test, un modo per Sony di tastare il terreno prima di muoversi su operazioni simili, magari prendendo spunto proprio da Microsoft - che da un anno a questa parte sta portando in massa i giochi degli Xbox Studios su PS5 e, secondo le parole di Phil Spencer, anche sulla futura Switch 2.

Del resto, PlayStation è ormai a tutti gli effetti un publisher multipiattaforma, se consideriamo i numerosi titoli first-party approdati su PC nel corso degli anni: The Last of Us, God of War, Horizon, Ratchet & Clank e via discorrendo. Fino a oggi, però, Sony era apparsa più guardinga nel portare le proprie produzioni su console concorrenti. Un primo segnale di apertura è arrivato già lo scorso anno, con l'approdo di LEGO Horizon Adventures su Nintendo Switch: anche in quel caso, primo - e chissà se ultimo - gioco pubblicato su hardware Nintendo da PlayStation.

Ovviamente una o due rondini non fanno primavera, e non è detto che Sony seguirà alla lettera la strategia di Microsoft. Anche perché le due aziende sembrano puntare a modelli molto diversi: Microsoft sempre più focalizzata su un ecosistema con al centro il Game Pass, Sony ancora legata a una visione console-centrica per la prossima generazione.

Eppure, i numeri di Helldivers 2 su PC sono sotto gli occhi di tutti. E forse, dalle parti di Tokyo, si stanno facendo due conti: se davvero si vuole spingere un GaaS in un mercato spietato e saturo come quello attuale, bisogna mettere da parte l'orgoglio e abbracciare la via del multipiattaforma. Perché l'ingrediente base per un live service di, oggi, è una community ampia, prosperosa e interconnessa grazie al crossplay.

E i giochi single player? Arriveranno anche loro su Xbox, prima o poi? Difficile dire cosa passi per la testa dei piani alti di PlayStation. Magari vedremo un'apertura a tutto tondo, oppure una strategia più prudente, in stile: "i single player con i tuoi, i GaaS con chi vuoi".

Staremo a vedere, ma una cosa è certa: non possiamo più escludere nulla. Fino a poco tempo fa, l'idea di vedere Gears of War su PS5 e un'esclusiva console PlayStation su Xbox sembrava pura fantascienza. E invece eccoci qui.