Hades 2: la versione completa si farà attendere, ecco quanto rimarrà almeno in accesso anticipato

Greg Kasavin, creative director di Hades 2 presso Supergiant, ha parlato dello stato di accesso anticipato in cui si trova adesso il gioco, riferendo anche fino a quando rimarrà in tale fase, ovvero almeno fino alla fine del 2024.

Il roguelite di Supergiant è uscito il 6 maggio in accesso anticipato, dunque non in versione completa, ma già in questo stato ha saputo conquistare davvero tutti, cone prime risposte entusiastiche da parte del pubblico, superando subito 100.000 giocatori contemporanei al lancio e piazzandosi momentaneamente al primo posto su Steam.

Per quanto riguarda i programmi per il prossimo futuro, sembra che il team abbia intenzione di mantenerlo in early access ancora per diversi mesi, perché pare ci sia ancora parecchio lavoro da fare.