Hades 2 ha superato i 100.000 giocatori contemporanei, le recensioni degli utenti sono entusiaste

Attualmente il numero di giocatori di Hades 2 sembra essere in forte crescita, con il weekend che promette faville in questo senso. Il gioco di Supergiant Games è anche molto visto su Twitch, dove ha raggiunto i 99.194 spettatori complessivi.

A poco più di un giorno dal lancio, Hades 2 sta macinando dei numeri davvero alti, tanto da aver superato i 100.000 giocatori contemporanei su Steam . Più precisamente ha raggiunto i 103.567 giocatori poche ore fa, con la media attuale che oscilla intorno ai 100.000, come verificabile visitando Steamdb .

Un grande successo

Hades 2 sta piacendo molto ai giocatori

Insomma, per ora i dati sono assolutamente positivi, come positiva è stata l'accoglienza del pubblico su Steam, dove Hades 2 conta già quasi 9.000 recensioni degli utenti, il 97% delle quali positive, per un giudizio complessivo "Molto positivo".

Gli utenti stanno gradendo la quantità di contenuti presenti, la qualità del gameplay, nonché il modo con cui il gioco segua la formula dell'originale, aggiungendo però tante novità in termini di sistemi e situazioni. Insomma, è una promozione piena e meritatissima, come potete capire anche dal nostro provato. Considerando che è in accesso anticipato, il risultato appare ancora più incredibile. C'è da dire che il primo capitolo fu accolto ancora meglio. Attualmente conta più di 232.000 recensioni su Steam, ben il 98% delle quali positive.

Nemmeno a dirlo, Hades 2 è anche primo nella classifica delle vendite globali di Steam. Ha occupato quella posizione pochi minuti dopo il lancio e ancora non è mai sceso. Sotto di lui Apex Legends e Counter-Strike 2, due free-to-play di lungo corso, quindi Steam Deck, seguito da Stellaris, in forte sconto, da Gray Zone Warfare, che ha perso qualche posizione, Helldivers 2, Dota 2, Manor Lords e dallo stesso Hades, tornato nella top 10 grazie a una forte offerta (è venduto a 8,33€ invece di 24,50€, ossia con il 66% di sconto).

Hades 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Il gioco è previsto anche su console, ma anche di queste versioni non si sa ancora niente.