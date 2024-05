Nier Automata: il cosplay di 2B di nayofoxy è in posa da battaglia

Nier Automata continua a essere nei nostri cuori sebbene un seguito non si stia palesando. Per fortuna, per tenere accesa la passione per la serie e per i suoi personaggi vi è anche l'aiuto del mondo del cosplay, che ama ricreare nel dettaglio i personaggi principali come 2B. Ora ad esempio possiamo vedere il cosplay di 2B realizzato da nayofoxy.

nayofoxy ci propone uno scatto fotografico (con tre livelli di zoom) che mostra 2B in posa da battaglia, con lo spadone sollevato dietro le spalle e pronto a colpire in un movimento circolare. La posa sarebbe perfetta anche per il gioco d'azione, magari per un attacco caricato. Nier Automata include anche altre armi, ma quella usata dalla cosplayer è una delle preferite e più ricreate.

Secondo voi chi ha ricreato la miglior versione di 2B?