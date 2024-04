Nier Automata: il cosplay di 2B di ari.anna13_ è come un artwork e ci immerge nel gioco

Nier Automata non ha ancora un seguito, ma la speranza è l'ultima a morire. In attesa che Yoko Taro ci doni un nuovo capitolo principale della saga, possiamo esplorare Nier Automata tramite i cosplay, che spesso sanno dare nuova vita a giochi con molti anni sulle spalle. Ad esempio, possiamo vedere l'ottima creazione di ari.anna13_, che ci propone un cosplay di 2B inserito in un bellissimo artwork ispirato al gioco.

ari.anna13_ si propone in un cosplay classico del personaggio, con il costume da battaglia e lo spadone, una delle armi del personaggio. La cosplayer non indossa la fascia sul volto che per la maggior parte del tempo caratterizza la guerriera, ma per il resto il cosplay è fedelissimo al personaggio. Il fondale è inoltre di altissima qualità e ci permette di immaginare 2B che si riposa dopo un combattimento, sovrastando i robot distrutti.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da ari.anna13_?