Tales of Kenzera: Zau, il director svela quanto dura: il prezzo rispetta i soldi dei giocatori

La testata One More Game ha riferito che Tales of Kenzera: Zau, il venturo metroidvania che sarà incluso anche in PS Plus Extra, durerà all'incirca 8-10 ore se ci si attiene alla storia principale. Tutti coloro che vorranno invece completare anche i contenuti opzionali, possono aspettarsi che il contatore delle ore salga fino a 12-15 ore circa.

Secondo il fondatore dello studio e director del gioco Abubakar Salim, Sturgent Studios ha voluto creare un'esperienza degna del prezzo di 20 euro/dollari, concentrandosi sulla narrazione della storia e rendendo il gioco il più accessibile possibile.

"Vogliamo quasi trattarlo come una buona stagione televisiva", ha dichiarato. "Inoltre, con un prezzo di 20 dollari... rispettiamo il portafoglio. Videogiocare è un hobby costoso e noi vogliamo renderlo il più accessibile possibile, soprattutto con l'idea del tema universale del dolore".