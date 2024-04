Possibility Space chiude, il capo dà la colpa ai leak dei dipendenti

Jeff è rimasto scioccato nell'apprendere che le informazioni provenivano da dipendenti in servizio. Ha affermato che dopo aver rivelato la fuga di notizie al partner editoriale, la società "ha espresso scarsa fiducia nella volontà di investire le risorse aggiuntive necessarie per completare il gioco". Jeff e l'innominato partner editoriale hanno quindi "deciso di comune accordo di cancellare" il progetto.

Le parole della moglie di Jeff Strain

Il logo di Crop Circle Games

Annie Delisi Strain ha rivelato la propria malattia la scorsa settimana in una lettera aperta sulla chiusura di Crop Circle Games. La lettera fa anche riferimento all'imminente articolo di Gach su Kotaku (non ancora pubblicato, al momento).

Annie ha espresso il timore che l'articolo di Gach possa rivelare dettagli sulla sua cartella clinica e ha affermato che la chiusura di Crop Circle è dovuta a "un'alterazione e una contrazione permanente e prolungata" dell'industria dei giochi e alla mancanza di interesse da parte degli investitori nei confronti del gioco di Crop Circle, che ha definito "fondamentalmente non in linea con i gusti dei giocatori emergenti".

L'ex direttore dello studio di Crop Circle, Jess Brunelle, ha contraddetto questa giustificazione in un post su LinkedIn dopo la chiusura. "Questa è un'affermazione molto riduttiva, credo che sposti la colpa a tutti e a tutto tranne che alle persone al vertice", ha scritto. "Dire che il nostro gioco non era 'commercialmente redditizio' fa sembrare al team che non sapevamo cosa stavamo facendo, cosa che vi assicuro non è vera. Non ci sono prove a sostegno di questa affermazione e non sapremo mai se si trattava di un prodotto commercialmente valido".

Si tratta chiaramente di una situazione complessa, ma vi è una certezza: molte persone hanno perso il lavoro e alcuni progetti potenzialmente interessanti non vedranno mai la luce. Speriamo che le persone coinvolte possano trovare presto un nuovo lavoro.