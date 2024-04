Helldivers 2: un costoso modulo è bloccato da un bug, ma c'è una soluzione temporanea

In Helldivers 2 è presente un nuovo modulo per la nave che pare essere veramente molto costoso. Non è quindi piacevole il fatto che una volta acquistato alcuni utenti stiano scoprendo che il contenuto non funziona. Chiaramente la colpa è di un bug. Il team vuole risolvere la questione, ma nel frattempo se vi imbattete nel bug potete fare una cosa molto semplicemente per annullarlo almeno temporaneamente: riavviare il gioco.

"Alcuni di voi hanno segnalato che l'aggiornamento del modulo nave Metodo di Imballaggio Massimale non funziona correttamente dopo l'acquisto", ha spiegato il community manager Twinbeard nel canale Discord del gioco.

Arrowhead starebbe "indagando" sul problema e "cercando una soluzione permanente", ma per ora riavviare il gioco sembra essere la soluzione migliore per risolvere il bug.

Il community manager Baskinator ha poi ribadito che il team è "consapevole che l'aggiornamento non funziona ancora e che stiamo studiando una soluzione".