Albion Online: abbiamo provato il nuovo server europeo

Albion Online sta per aprire il suo server europeo, questo significa che è di nuovo possibile, non senza molte polemiche da parte di alcuni giocatori veterani, partire da zero in un gioco dove, almeno negli altri server, è quasi impossibile spodestare i giocatori-divinità che grindano dai tempi dell'uscita. Avere un server in Europa significa anche avere un ping inferiore ai 20 millisecondi, indispensabile per i contenuti di alto livello e un orario degli eventi ottimizzato per la regione.

L'MMORPG medievaleggiante sviluppato da Sandbox Interactive ha la fama di essere un'esperienza in cui è difficile entrare, soprattutto se si è giocatori solitari, perché, come suggerito dal nome dello sviluppatore, è una vera e propria sandbox in cui ogni cosa è dettata dai giocatori. Ci sono zone neutrali, zone dove gli altri giocatori possono attaccarvi e aree in cui se morirete perderete ogni cosa che avete addosso. L'economia è completamente controllata dagli utenti così come la realizzazione della maggior parte degli oggetti. La premessa dello sviluppatore era creare un luogo in cui essere chi si vuole, fare quello che più diverte (dal coltivare al gestire vere e proprie guerre tra gilde) per un'esperienza il più personalizzata possibile.

In concomitanza con l'apertura del server europeo proveremo a rispondere a due domande: la prima è dedicata ai novizi del gioco per capire se vale la pena imbarcarsi in questa avventura in un momento in cui tutti, o quasi, partono allo stesso livello. La seconda, invece, è per chi si dedica con passione e da tempo a questo titolo, probabilmente sul server americano visto che quello asiatico ha aperto solo l'anno scorso: proveremo a capire se i vantaggi offerti da questo nuovo server valgono l'inevitabile reset di tutta la progressione.