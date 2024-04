Fortnite sta per eliminare una censura, legata anche a Doja Cat, per un dataminer

HypeX, un noto dataminer e leaker di Fortnite, ha riferito che il prossimo aggiornamento del gioco - che dovrebbe essere pubblicato su mobile, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X la prossima settimana - eliminerà la censura della parola "diavolo" nell'emote Ribelle.

Non sappiamo perché la parola sia stata censurata, ma forse aveva a che fare con la volontà di non intaccare la classificazione del gioco. Non sappiamo nemmeno perché questa decisione sia stata revocata.

Va inoltre notato che esistono già skin e canzoni che raffigurano o fanno riferimento al diavolo, quindi è anche possibile che la censura dell'emote, che include Paint The Town Red di Doja Cat, sia stata un errore.

L'emote è stata aggiunta questo fine settimana insieme al nuovo evento Coachella. È disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite dall'11 aprile. Sarà presto sostituita dall'emote Sonic Surfer, che contiene la canzone Feather di Sabrina Carpenter.