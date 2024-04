Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 45mm al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 45mm. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 609€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple Watch Series 9

È incluso anche il caricatore

Apple Watch Series 9 utilizza il nuovo chip S9 che rende il display ancora più luminoso e permette di utilizzare varie funzioni per la salute, la sicurezza, l'attività fisica e non solo. Questo modello permette di mandare messaggi, telefonare, ascoltare musica anche quando non si ha il proprio iPhone a portata.

Può essere usato per sboccare automaticamente il proprio Mac e trovare il proprio iPhone, oltre a pagare con Apple Pay.