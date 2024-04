Fortnite x Fallout: un cross-over potrebbe essere presto in arrivo, specula un dataminer

Un cross-over tra Fortnite e Fallout potrebbe essere in arrivo presto. L'informazione arriva da ShiinaBR e in questo caso di tratta più di una speculazione che di un vero e proprio leak.

L'idea alla base del ragionamento di ShiinaBR, noto account dedicato a Fortnite che da anni anticipa informazioni sul gioco, è semplice: Fallout 4 riceverà un grande aggiornamento il 25 aprile (due giorni dopo la mod Fallout London) e il gioco sarà anche pubblicato su Epic Games Store.

Sembra abbastanza credibile che tra Epic Games e Bethesda vi possa anche essere una accordo per introdurre dei contenuti a tema Fallout all'interno di Fortnite. Come sempre, queste collaborazioni permettono a un editore di far pubblicità al proprio prodotto, oltre che ricevere una parte dei guadagni delle microtransazioni di Fortnite.

Inoltre, l'ultima volta che Bethesda ha pubblicato un grande gioco per Epic Games Store (The Elder Scrolls Online), è stata realizzata una collaborazione con Fortnite. Ci sono quindi le premesse perché questo accada di nuovo.