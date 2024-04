Fallout 4 diventa next-gen ma cosa succederà a Fallout London? Il team ha un piano

"Dopo approfondite discussioni interne, il team ha raggiunto un consenso sulla migliore linea d'azione da seguire . Di conseguenza, questo sabato pubblicheremo un video per illustrare il nostro processo decisionale e le misure che stiamo adottando in risposta alle circostanze attuali. Vi invitiamo quindi ad attendere questo aggiornamento".

È stato confermato che l'atteso aggiornamento gratuito next-gen di Fallout 4 è in arrivo. Sarà disponibile il 25 aprile, una data alquanto significativa poiché segue di due giorni l'arrivo di Fallout London , una enorme mod per il gioco che è molto attesa dai videogiocatori.

Cos'è Fallout London

La descrizione ufficiale della mod recita: "Fallout: London è una mod grande quanto un DLC per Fallout 4 di Bethesda. Come continuazione del gioco base, la mod permetterà al giocatore di visitare l'ambiente post-apocalittico di Londra, finora inesplorato."

"Diversamente dai precedenti titoli ufficiali della serie, Fallout: London non è ambientato in America. Visitare un'ambientazione totalmente nuova ci permette di esplorare culture totalmente nuove che non si sono omogeneizzate con le loro controparti americane. Ci permette anche di esplorare la storia europea prebellica e gli effetti che le Guerre delle risorse hanno avuto sulla società strutturata in classi della Gran Bretagna prebellica."

Per comprendere la serietà del progetto, vi ricordiamo che il team di sviluppo vuole diventare una software house vera e propria.