Steam FPS Fest 2024: date degli sconti e il trailer ufficiale dell'evento, manca poco

Steam ha confermato con un trailer l'arrivo di un nuovo evento a tema per gli sconti sulla piattaforma. Valve darà il via al Steam FPS Fest 2024 dal 15 al 22 aprile. In tale periodo di tempo potrete acquistare svariati giochi sparatutto in prima persona a prezzo scontato. Ci saranno anche delle demo per poter provare vari giochi. Il video è visibile poco sotto.

La descrizione ufficiale recita: "Steam dedica un'intera settimana agli sparatutto in prima persona di tutti i tipi, con offerte e demo a volontà. Dagli sparatutto tattici ai giochi di caccia e immersione; dai combattimenti di squadra alle missioni in solitaria; dagli sparatutto ambientati in tempi recenti (gli anni '90, per esempio) a quelli molto lontani, come la Seconda Guerra Mondiale; troverete ogni tipo di offerta fantastica".