Fallout 4 con più di 1170 mod installate è un altro gioco

È quasi Natale, quindi perché non guardare un video di quasi trenta minuti di Fallout 4? Lo sappiamo che è un gioco vecchiotto, ma nel caso si tratta di una versione davvero particolare del gioco, con installate più di 1170 mod, che lo pompano all'inverosimile dal punto di vista grafico e non solo. Il video, registrato in 4K a 60fps e pubblicato dal canale YouTube Digital Dreams, mostra un mondo molto più dettagliato di quello del gioco base e con effetti avanzati. Viene inoltre mostrata l'attivazione di alcune mod in tempo reale, così da poter ammirare il livello di alcune modifiche.