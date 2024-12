Il team di Monster Hunter Wilds svela quanto tempo impiega per creare un mostro

Stando alle parole dell'art director di Monster Hunter Wilds, Kaname Fujioka, " ogni mostro richiede circa un anno dall'inizio alla fine " dei lavori, con il team di sviluppo che chiaramente lavora su più di una creatura alla volta contemporaneamente. Le tempistiche inoltre possono allungarsi nel caso di creature speciali, come ad esempio l'Arkveld (il flagship di Monster Hunter Wilds) per via del suo design e la sua centralità nella storia.

Ogni capitolo di Monster Hunter include decine e decine di mostri , molti dei quali nuovi di zecca. Considerando che parliamo di un elemento distintivo e fulcro della serie chiaramente si tratta di uno degli aspetti su cui i team di Capcom lavorano con maggiore cura e attenzione per i dettagli. Ma quanto tempo ci vuole per crearne uno ?

Ogni mostro fa storia a sé

"Molti mostri vengono progettati e creati contemporaneamente, come se fossero in parallelo", ha detto Fujioka in un'intervista a Screen Rant, "quindi è un po' difficile dire quali mostri hanno richiesto quanto tempo, ma in genere una media tra la pianificazione di un mostro, la progettazione, la realizzazione dei modelli, l'animazione, di solito richiede circa un anno per un mostro. Se si aggiungono aggiustamenti, piccoli e dettagliati, ovviamente ci vorrà più tempo. Ma questa è una tempistica approssimativa.".

"Il mostro flagship di Monster Hunter Wilds ha ovviamente richiesto molto tempo, perché ha a che fare con la storia del gioco e volevamo che le persone si divertissero a lungo a cacciarlo".

L'Arkveld nella copertina di Monster Hunter Wilds

Parlando dei suoi mostri preferiti dal punto di vista della creazione, Fujioka ha affermato di essere ovviamente orgoglioso di tutti quelli presenti in Wilds, ma cita in particolare l'Arkveld e altre creature con caratteristiche fisiche uniche. Ad esempio, ha spiegato che nei precedenti giochi il team ha avuto difficoltà "a implementare mostri con tratti da polpo con degli arti così flessibili" (probabilmente si riferisce alla creatura conosciuta come "La Fiamma Nera" vista nell'ultimo trailer di Monster Hunter Wilds, ndr) e che solo con la fisica e la grafica raggiunta con Wilds è stato possibile raggiungere un risultato simile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Recentemente il team ha parlato anche del nuovo sistema di abilità per l'equipaggiamento e di quale armi riceveranno cambiamenti sostanziali sulla base dei feedback dei giocatori che hanno partecipato all'open beta.