Alcune armi di Monster Hunter Wilds riceveranno modifiche sostanziali rispetto alla beta, ecco quali

A questo proposito Capcom ha confermato che alcune armi riceveranno dei cambiamenti sostanziali. Ad esempio, GamesRadar+, una delle testate come la nostra invitate a provare una build aggiornata del gioco presso gli uffici di Osaka di Capcom, afferma che durante la sessione gli è stato addirittura sconsigliato di utilizzare due armi in particolare, Lancia e Spadascia , in quanto riceveranno dei "grandi upgrade" e dunque allo stato attuale non rappresentano la loro versione finale. Inoltre, il director Yaya Tokuda ha riferito durante un roundtable con la stampa che anche il Falcione Insetto e Spada e Scudo riceveranno delle modifiche sulla base dei feedback della beta.

Anche Arco e Corno da Caccia subiranno delle modifiche

"Ho trascorso la maggior parte della mia sessione a spaccare teste con il Martello perché il mio vero amore, la Lancia, era una delle due armi che mi è stato consigliato di non usare perché sono previste modifiche "sostanziali" prima dell'uscita di Monster Hunter Wilds a febbraio", riporta Austin Wood di GamesRadar+".

Un cacciatore armato di Spadone affronta un Chatacabra

"Capcom promette grandi miglioramenti per la Lancia e la Spadacia, e Tokuda ha aggiunto il Falcione Insetto e Spada e Scudo a questa lista quando gliel'ho chiesto in un'intervista. Ha sottolineato i problemi di controllo e la difficoltà della modalità Precisione, con molti cambiamenti dovuti ai feedback della beta."

Nel nostro provato, invece, vi abbiamo spiegato che ora le armi leggere (come le Doppie Lame) sembrano infliggere ferite più velocemente, mentre il colpo a ricerca dell'Arco per spezzare le suddette ferite è stato rallentato rispetto alla beta. Inoltre, gli sviluppatori hanno aggiunto che stanno facendo delle considerazioni sull'efficacia del Corno da Caccia come arma secondaria "in modo da evitare che tutti la considerino sempre come seconda opzione, per via dei potenziamenti temporanei che può attivare".

Insomma, chiaramente la beta non era rappresentativa del bilanciamento delle armi e sicuramente ci sono vari aspetti da rivedere e ritoccare, e non è detto che la lista delle modifiche non includa anche altre armi non menzionate da Capcom durante l'evento per la stampa di Osaka. Lo stesso vale per le performance del gioco su PC e console, che nella build più recente sono migliorate sensibilmente e continueranno a farlo da qui al lancio di Monster Hunter Wilds, fissato al 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.