L'ultimo mese dell'anno di solito non è proprio foriero di enormi di novità, visto che di solito viene tenuto buono per pensare soprattutto a vendere quello che è uscito in precedenza, nel primo periodo autunnale, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un'eccezione. La rilevanza di una particolare uscita risulta evidente guardando i risultati di entrambi i sondaggi, dai quali emerge che Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il gioco più atteso di dicembre e con un notevole distacco da tutti i concorrenti. Ci sono, peraltro, almeno altre due o tre giochi di una certa importanza, ma non sembrano in grado di impensierire più di tanto la nuova opera di MachineGames, che almeno in termini di curiosità e aspettativa, al momento, domina sovrano il panorama di questo Natale.

Il titolo di MachineGames sembra dunque essere il gioco-evento di dicembre, mese che per il resto non manca di proporre prodotti interessanti tra seguiti illustri, novità assolute e anche un'immancabile rimasterizzazione, come vedremo.

Si conclude dunque in bellezza questo 2024 videoludico, al di là dell'attenzione catalizzata in gran parte da un solo gioco, a dimostrazione di un periodo comunque florido in termini di uscite, nonostante le problematiche che continuano a emergere sul fronte economico e gestionale dell'industria. Limitandoci a parlare di giochi in uscita, andiamo dunque a dare un'occhiata ai risultati dei due sondaggi paralleli sul titolo più atteso, fra redazione e lettori.