Hogwarts Legacy e LEGO Harry Potter tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 4 dicembre

Hogwarts Legacy al momento è disponibile al prezzo di 29,98 euro in versione PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch contro i canonici 74,98 euro (59,99 euro su Switch). Su PS4 e Xbox One il prezzo scende a 14,98 euro.

Le altre promozioni attive

Sempre rimanendo nel magico mondo della serie di J. K. Rowling, Harry Potter Campioni di Quidditch Deluxe Edition è in promozione a 19,98 euro per Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox anziché 39,98 euro. Tra le offerte troviamo anche gli headset Sades - Spirits in vari colori a 17,98 euro e Batman: Arkhamk Trilogy per Nintendo Switch a 29,98 euro.

Un battitore in Harry Potter Campioni di Quidditch

Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte valide oggi sia online che in negozio. Se siete interessati potrete acquistare i titoli in promozione online da qui.