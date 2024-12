Call of Duty: Black Ops 6 presenta la mappa Zombie Citadelle des Morts con un trailer

Lo scenario è quello di un castello medievale , in cui i protagonisti della campagna Zombie si rifugiano nel vano tentativo di evitare le orde di non-morti, che invece assaltano furiosamente la struttura per affondare le fauci nella carne viva delle loro vittime.

Activision ha pubblicato un trailer della mappa Citadelle des Morts , che sarà disponibile a partire da domani per la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 , nell'ambito dei contenuti legati alla Stagione 1 dello sparatutto.

Tutte le novità della Stagione 1

Come detto, la mappa Citadelle des Morts non è che una delle tante novità della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6, partita lo scorso 14 novembre con tre nuove mappe per le modalità multiplayer e altre tre in arrivo in queste settimane.

La Stagione 1 ha inoltre segnato l'introduzione di alcune nuove modalità (Ransack, Prop Hunt e alcune stipulazioni a tempo limitato), nuovo equipaggiamento (due perk, una scorestreak e una wildcard extra), e delle partite classificate.

Tornando invece alla modalità Zombie, la Stagione 1 vede l'arrivo di una missione narrativa inedita, di nuove armi e nemici, nonché appunto della mappa Citadelle des Morts