Le novità della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6, anche per Zombie e Warzone

Activision ha annunciato le novità della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 , che riguardano non solo il multiplayer del gioco base ma anche la modalità Zombie e il battle royale Call of Duty: Warzone .

Zombie e Warzone

Avevamo già parlato delle mappe della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6, presentate con un trailer alcuni giorni fa, ma come detto fra le novità sono presenti anche contenuti inediti per la modalità Zombie e per il battle royale Warzone.

Nello specifico, avremo una nuova missione narrativa per la campagna Zombie, una nuova mappa e ulteriori novità che vedremo nel corso della stagione, nuove armi, una nuova tipologia di neemico, un nuovo perk-a-cola e tanti potenziamenti inediti.

Per quanto riguarda infine Call of Duty: Warzone, potremo esplorare l'Area 99, una mappa Resurgence che verrà riaperta al lancio della Stagione 1 di Black Ops 6, approfittando anche di un'interfaccia ottimizzata per l'accesso ai diversi contenuti di Call of Duty.

Da questo punto di vista, potremo approfittare di una migliore integrazione fra le varie esperienze della serie Activision, ad esempio scendendo in campo utilizzando il sistema di loadout di Black Ops 6 in Warzone e accedendo all'arsenale di numerosi capitoli precedenti della saga.