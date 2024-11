Le mappe della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 presentate con un trailer

Activision ha pubblicato un trailer per le mappe della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6, che come sappiamo partirà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 14 novembre, introducendo subito tre scenari e aggiungendone altri tre in corso d'opera.

Le mappe che troveremo subito sono Extraction, Heirloom e Hideout. La prima è un'ambientazione rappresentata da un piccolo eliporto e disegnata per gli scontri sei-contro-sei, che si consumeranno all'interno degli hangar e della struttura principale dello scenario.

Heirloom ci condurrà invece fra le ampie stanze di una galleria d'arte, fra quadri e sculture di stampo classico e moderno, zone rialzate e corridoi ideali per dar vita a scontri a fuoco ravvicinati. La mappa ospiterà modalità sei-contro-sei e due-contro-due.

Infine Hideout è caratterizzata dalla presenza di un grosso capannone circondato da veicoli e container per azioni di tipo misto, molti possibili ripari dietro cui nascondersi aspettando l'occasione giusta e la possibilità di partecipare a match sei-contro-sei.