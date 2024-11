Gemini avrà presto un app standalone su iOS con Gemini Live integrato

Finora, Gemini su iOS era accessibile solo tramite la app Google, richiedendo agli utenti di aprire l'app e selezionare la scheda "Gemini". In alternativa, era possibile utilizzare il widget dell'app Google per accedere direttamente a Gemini. Tuttavia, con l'introduzione di una app dedicata, gli utenti avranno un'icona Gemini direttamente sulla schermata iniziale, rendendo l'accesso più rapido e intuitivo.

Sembra che Google si stia preparando a pubblicare un' app standalone per Gemini su iOS . Alcuni utenti hanno infatti notato la presenza di "Google Gemini" sull'App Store, suggerendo un cambiamento imminente nel modo in cui gli utenti iPhone potranno accedere al chatbot AI di Google.

I vantaggi dell'app standalone Google Gemini

L'app standalone "Google Gemini" offre anche l'accesso a Gemini Live, la funzionalità che consente di interagire con l'IA in modo più naturale. Al momento, infatti, questa opzione non è disponibile nell'app Google. Inoltre, l'app potrà sfruttare la funzione Live Activity di iOS, permettendo agli utenti di continuare a utilizzare il telefono mentre Gemini è attivo.

Screenshot dell'app Gemini su iOS (Credit: u/lostshenanigans)

Al momento, però, la disponibilità dell'app sembra essere limitata. È stata segnalata la possibilità di scaricarla nelle Filippine, ma negli altri paesi l'App Store indica che l'app non è ancora disponibile. Questo suggerisce che Google stia conducendo una fase di test in alcuni paesi prima di procedere con una pubblicazione a livello globale.

L'introduzione di un'app standalone potrebbe consentire a Google di implementare aggiornamenti e nuove funzionalità in modo più rapido ed efficiente. Attualmente, Gemini su iOS, accessibile tramite la app Google, offre le stesse funzionalità della versione web (gemini.google.com), ma l'interfaccia utente non è stata aggiornata per rispecchiare l'esperienza Android. Si spera che l'app standalone permetta a Google di uniformare l'esperienza su entrambe le piattaforme.

Voi che cosa ne pensate? Trovate utile l'arrivo dell'app Gemini anche su iPhone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto l'IA Google avanza e ora Gemini vi scrive le email anche da web.