L'ultimo aggiornamento di One UI peggiora l'audio sugli smartphone Galaxy: Samsung spiega perché

Con l'arrivo della nuova One UI 6.1.1 non è andato tutto per il verso giusto. Dopo l'aggiornamento, infatti, molti possessori di smartphone Galaxy, soprattutto del modello S23 , hanno lamentato un peggioramento della qualità audio, descritto come "metallico e confuso" rispetto al precedente "chiaro e incisivo".

Il problema della One UI 6.1.1 su Samsung Galaxy

Secondo quanto dichiarato da un rappresentante Samsung, il problema sarebbe legato all'aggiornamento della libreria Dolby Atmos dalla versione 3.10 alla 3.12. Questa modifica, volta a migliorare l'audio a 360 gradi, avrebbe inavvertitamente alterato la qualità del suono in alcune modalità audio.

Samsung ha rassicurato gli utenti, affermando di essere al lavoro con Dolby per risolvere il problema.Una libreria aggiornata è in fase di sviluppo e verrà introdotta con un futuro aggiornamento software.

Nell'attesa di una soluzione definitiva, gli utenti sono invitati a contattare l'assistenza Samsung per eventuali segnalazioni o richieste di supporto. L'azienda si è impegnata a valutare attentamente tutti i feedback ricevuti per garantire la migliore esperienza audio possibile sui propri dispositivi. Resta ora da vedere quanto tempo sarà necessario per l'arrivo della correzione e se questa sarà in grado di ripristinare la qualità audio precedente all'aggiornamento. Voi avete riscontrato problemi simili? Oppure non avete notato nessun problema dopo l'aggiornamento? Fateci sapere la vostra esperienza nei commenti qua sotto. Intanto pare che il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip FE potrebbe montare un chip più potente del previsto.